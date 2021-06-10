Тайна исчезновения нижнего белья после стирки оскорбила мужчину

Житель США оскорбился, когда случайно раскрыл тайну исчезновения собственного нижнего белья после стирки. Соответствующая история появилась на портале Reddit.

Анонимный пользователь платформы рассказал, что его 18-летний племянник поссорился с матерью, в результате чего на время переехал к нему домой. Спустя несколько месяцев мужчина заметил, что его трусы-боксеры пропадают всякий раз, когда он кладет их в стирку. Сначала он не придавал этому значения и покупал недостающие комплекты белья.

«Моя жена думала, что я их теряю, сам того не замечая. Затем я вошел в гостевую комнату, где остановился племянник. Я искал кое-какие вещи в кладовой и случайно нашел мешок в одном из ящиков. Все мое пропавшее нижнее белье было там. Я не мог в это поверить», — поделился он, добавив, что жена также была сбита с толку.

Супружеская пара решила поговорить с подростком. Сначала тот делал вид, что не понимает, о чем идет речь, однако вскоре признался в содеянном, но отказался объяснять причину поступка.

«Это был неловкий разговор. Честно говоря, я чувствовал себя оскорбленным. Он просматривал корзину бог знает сколько времени, вынимал нижнее белье и прятал его в комнате. Не знаю, по какой причине он так делал, но это наталкивает на дурные мысли. Моя жена поддержала меня, поэтому мы отправили его обратно к матери», — заключил герой материала.

Пользователи платформы поддержали автора публикации и поделились своим мнением насчет ситуации. «То, что вы теперь чувствуете дискомфорт, находясь рядом с племянником, — совершенно нормальная реакция», «Юноше нужна помощь, и ваше чувство дискомфорта совершенно оправдано. В свои 18 лет он не должен делать такие вещи», «Я думаю, племяннику нужно с кем-нибудь поговорить. Это похоже на поведение извращенца. Я надеюсь, он не делал с трусами ничего непристойного. Ему нужно обратиться к психологу», — писали они.

Ранее в июне правда о частоте стирки мужских трусов вызвала споры в сети. Пользователь TikTok с никнеймом @9021hoee рассказал, что мужчины надевают нижнее белье как минимум от трех до десяти раз перед тем, как отправить его в стиральную машину. «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь», — негодовали юзеры.