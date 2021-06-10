ФСБ сообщила о выдворении из России задержанной японской шхуны

ФСБ России сообщила о выдворении из страны японской рыболовецкой шхуны после уплаты штрафа. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе разбирательства была установлена вина капитана судна «Эйхо-мару» в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне России, указали в пограничном управлении ФСБ по Сахалинской области.

В отношении судовладельца и капитана были составлены административные протоколы по статьям 8.17 и 18.6 КоАП, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа. Также на капитана было наложено взыскание за неповиновение пограничникам при задержании. Общий размер штрафов составил шесть миллионов рублей.

Сумма была выплачена японской стороной в полном объеме, после чего был снят административный арест со шхуны, и судно было выдворено в сопровождении корабля береговой охраны погрануправления.

Судно было задержано 28 мая близ Сахалина. Российские пограничники заметили шхуну, когда ее экипаж занимался незаконной промысловой деятельностью. Японские рыбаки проигнорировали требование остановиться и попытались скрыться. При этом судно опасно маневрировало, создавая угрозу столкновения с российским сторожевым кораблем.

«В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф», — отметили в ФСБ.

После задержания судна на его борту были обнаружены живые крабы, а также варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.