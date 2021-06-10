Киргизия захотела укрепить военное партнерство с Турцией

Президент Киргизии Садыр Жапаров во время визита в Турцию заявил, что власти двух стран вышли на «новый уровень» дружеских отношений, а потому в будущем планируют усилить координацию по вопросам военного партнерства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Жапарова, в первую очередь, страны будут укреплять взаимодействие по вопросам борьбы с киберпреступностью, контрабандой, торговлей наркотиками и оружием, а также нелегальной миграцией и терроризмом. «Подчеркивая сходство ключевых позиций в глобальной и региональной политике, глава государства подтвердил необходимость укрепления сотрудничества в области безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Какие именно шаги стороны планируют предпринять для совместного укрепления вооруженных сил и какие отрасли это затронет в первую очередь, политик не пояснил. Вместо этого он подчеркнул, что стране крайне необходима регулярная военно-техническая помощь от союзников для модернизации своих войск.

Региональную безопасность в Средней Азии осложняет территориальный конфликт между Киргизией и Таджикистаном из-за отсутствия демаркации границ и множества анклавов, оставшихся со времен СССР. На спорных участках часто возникают конфликты из-за земли, воды, незаконных пересечений границы и межэтнических разногласий. Обе страны являются членами ОДКБ — военными союзниками России.

29 апреля на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии начались бои, которые переросли в погромы киргизских поселений. Тогда стороны обвинили друг друга в провокации. Конфликт не удавалось решить несколько дней. Киргизия сообщала, что в результате конфликта с их стороны погибли 34 человека.