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На Украине заявили о планах приобрести «Железный купол»

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Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В украинском Мариуполе захотели приобрести аналог израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Об этом заявил заместитель мэра города Сергей Захаров, его слова приводит издание Focus.ua.

Комментируя намерения мэрии, Захаров объяснил, что для открытия аэропорта в городе расстояние до линии разграничения должно составлять по меньшей мере 160 километров, в то время как в реальности от нее отделяют всего 40. Поскольку Минобороны страны и международные сообщества считают полеты в Мариуполь небезопасными, в городе задумались о том, что можно сделать в сложившейся ситуации. Размышляя над решением проблемы, власти обратили внимание на Израиль.

«Там разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности используют тактическую защитную систему "Железный купол". Такую практику можем перенять и мы», — добавил заммэра, отметив, что определенные наработки в этой плоскости «уже есть».

По его словам, приобретение «Железного купола» обойдется примерно в 50 миллионов евро. Представители мэрии уже связались с производителем и обсуждают размещение установок. Захаров заверил, что в конце июня в город приедет израильская делегация для более предметного обсуждения вопроса.

В мае министр обороны Украины Сергей Таран заявил о намерении получить на вооружение страны аналог «Железного купола» — израильской системы противоракетной обороны. Он отметил, что власти изучают вопрос выстраивания собственной системы с 2020 года и израильская разработка могла бы существенно ее укрепить.

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