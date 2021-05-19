Украина захотела получить собственный «Железный купол»

Министр обороны Украины Сергей Таран захотел получить на вооружение страны аналог «Железного купола» — израильской системы противоракетной обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава военного ведомства, связал эту инициативу с обострением обстановки между Израилем и Палестиной, в которой «Железный купол» зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Он отметил, что власти изучают вопрос выстраивания собственной системы с 2020 года и израильская разработка могла бы существенно ее укрепить. «"Железный купол" — один из лучших образцов противоракетной обороны», — подчеркнул Таран.

Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» состоит из радара, контрольного центра и установки для поражения ракет противника. Она распознает приближающиеся ракеты, может за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель, а затем сбить.

Эффективность системы оценивается в 90 процентов. За десять лет с момента принятия на вооружение «Железный купол» смог перехватить от 2400 до 2500 ракет