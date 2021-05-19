Украина увидела опасность в военных учениях России и Белоруссии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак увидел потенциальную опасность в совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад — 2021», которые пройдут сентябре. Сообщение об этом появилось на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

По словам военного, российское руководство использует инфраструктуру соседних государств для оказания давления на Киев. Он уверен, что такая политика является не более чем продолжением «агрессивных действий по дестабилизации» территориальной целостности и суверенитета республики.

Он добавил, что угрозу украинским границам представляют и действия Москвы по укреплению своего флота в Черном, Азовском и Каспийском морях. «Упомянутое позволяет России стремительно увеличить наступательный потенциал своих вооруженных сил по совершению наступательных действий против Украины», — сказал Хомчак.

Ранее Хомчак заявил, что Киеву необходимо быть готовым применить силу против Военно-морского флота России, в том числе путем активных действий в Азовском море. Надежду на помощь в случае очередного обострения обстановки главнокомандующий возложил на США и Великобританию. «Их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово», — подчеркнул глава ВСУ.