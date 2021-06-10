Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и капитан команды знатоков Андрей Козлов пришел на программу «Вечерний Ургант» и обсудил с ведущим сложности управления коллективом. Во время разговора с Ургантом капитан назвал своих подчиненных мазохистами, а самого себя — подонком. Отрывок выпуска доступен на YouTube.

«Я как-то сказал уже, вывел эту формулу — "В команде Козлова играют мазохисты, которым нравится вот этот подонок Козлов"», — признался магистр ЧГК, на что Ургант в шутку пообещал записать эту «хорошую формулу».

Козлов добавил, что в качестве капитана постоянно повторяет грозным тоном слово «работаем!». Он упрекнул Урганта в том, что ведущий Первого канала недостаточно старается, когда сам произносит это слово. «Так кто угодно может», — добавил капитан, посоветовав собеседнику говорить «работаем!» по-козловски.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Козлова и ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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