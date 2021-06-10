На Украине научная сотрудница украла из лаборатории штамм опасного вируса

Бывшую сотрудницу украинского научного института обвинили в краже штамма птичьего вируса из лаборатории ради продажи, сообщает Генпрокуратура Украины.

По данным ведомства, бывшая сотрудница института, следившая за хранением производственных и контрольных штаммов вирусов в Национальном центре, вынесла из лаборатории флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы. Причем, чтобы скрыть следы, она действовала научным путем — умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа вируса.

Вирус, по мнению следствия, она намеревалась продать и хранила дома в холодильнике. Украденное нашли при обыске. Ей может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ньюкаслская болезнь птиц — остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, при котором у птиц поражаются органы дыхания и центральная нервная система, что может привести к их массовому падежу.