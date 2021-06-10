Сотрудница крупного магазина назвала любимые у клиентов товары для воровства

Бывшая работница популярного дисконтного магазина Home Bargains перечислила товары, которые чаще всего воруют клиенты. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты Mirror.

Жительница Шеффилда Либ Тейлор (Lib Taylor) разместила видео, на кадрах которого рассказала о трудностях работы в крупной сети товаров для дома. По ее словам, покупатели регулярно пытаются своровать много мелких товаров. При этом презервативы, шоколадные батончики и небольшие предметы одежды являются любимыми объектами краж. Девушка добавила, что сотрудники, которые следят за камерам видеонаблюдения, по несколько раз в день становятся свидетелями таких преступлений и вызывают полицию. При этом ворами чаще всего оказываются подростки, молодые матери и пенсионеры.

Кроме того, героиня материала сообщила, что пожилые посетители магазина часто грубят сотрудникам, в то время как молодые клиенты ведут себя вежливо. Она считает, что таким посетителям следует «научиться манерам».

Публикация стала вирусной и набрала больше 500 тысяч просмотров.

В июне 2020 года была раскрыта придуманная российскими студентами схема воровства одежды из магазинов. Оказалось, что молодые люди возвращали в магазин якобы не подошедшие им вещи с помощью чека, который до этого разными способами выманивали у реальных покупателей. Основателем банды стал Алексей Юраев, а его сообщниками выступали супруги Дмитрий и Анна Гунько. Общая сумма краж составила 299 тысяч рублей.