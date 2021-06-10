Названо условие снижения цен на отдых в Крыму и Сочи

Главным условием снижения цен на отдых в Крыму и Сочи станет возобновление авиасообщения на курорты Турции или Египта в июле. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Среди других факторов, влияющих на цену номеров на российских курортах, туроператоры назвали погодные условия и ограничения, связанные с COVID-19.

Так, по данным специалистов, проживание на отечественных курортах стало дороже на 15-20 процентов по сравнению с 2019 годом. Кроме того, в данный момент в Крыму стабилизируются цены на нераспроданные места, однако серьезного спада стоимости не будет.

«Теоретически, цены могут снижаться после 15 сентября и дальше, по мере понижения температуры на Черноморском побережье», — предположил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в июне стало известно, что авиасообщение России с Египтом может возобновиться в июле. Уточняется, что власти России и Египта уже подписали все соответствующие документы, регламентирующие полеты между государствами. При этом российские специалисты будут следить за безопасностью рейсов в египетских аэропортах.

В мае россиянам назвали стоимость самого бюджетного отпуска на Черном море в июне. Так, согласно подсчетам аналитиков, 10-дневный тур на курортах Крыма с включенным перелетом обойдется туристам в 26 тысяч рублей на двоих.