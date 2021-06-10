Популярная сеть кофеен осталась без чашек и сиропов

В США популярная сеть кофеен Starbucks осталась без чашек, сиропов и овсяного молока из-за возросшего спроса. Как сообщает The Wall Street Journal, так случилось на фоне возвращения сети к обычному обслуживанию клиентов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Представители сети уверены, что дефицит носит временный характер, но пока на время исключили из меню овсяное молоко и напитки, приготовленные с его заменителем, до тех пор, пока не пополнят запасы. Кроме того, в некоторых кофейнях сейчас не хватает сиропов, пирожных и крышек для чашек.

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На фоне восстановления спроса и оживления экономики, отмечает The Wall Street Journal, в некоторых американских ресторанах перестало хватать кетчупа и масла для жарки.

В конце мая цены на кофе сорта арабика взлетели до максимума за несколько лет. Скачок произошел на фоне сокращения поставок из Бразилии и проблем с транспортировкой в Колумбии. Из-за засухи в странах-производителях сильно снизились прогнозы по урожаю в этом году, сезон 2022-го тоже оказался в зоне риска. Сейчас производители стараются пересмотреть свои контракты на продажу с экспортерами и трейдерами по более высоким ценам.

В ближайшее время подорожать может и индийский чай. Причины — вспышка COVID-19 в Индии и сильная засуха, которая охватила основные чайные регионы — штат Ассам и соседнюю с ним Западную Бенгалию.