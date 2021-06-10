Стоящая в купальнике из скотча на центральной площади модель удивила прохожих

Модель, стоящая в откровенном купальнике из частиц скотча на центральной площади города, удивила прохожих. На видео, размещенное в Instagram-аккаунте американского бренда Black Tape Project, обратили внимание в Daily Star.

Манекенщица Ники Хилл (Nicki Hill) позировала посреди Таймс-сквер в Нью-Йорке в рамках рекламной кампании Black Tape Project. На обнаженное тело девушки нанесена аппликация оттенка золотистый металлик в виде слитного купальника с декольте.

На кадрах видно, как Хилл стоит в большом кругу людей, снимающих ее на камеры смартфона. Ролик был размещен на странице компании, к настоящему моменту он собрал около десяти тысяч лайков.

Пользователи соцсети выразили восхищение моделью в комментариях под постом. «Такая отважная, она демонстрирует свою фигуру с достоинством», «Никакого позирования или страха, полное расслабление», «Модель неотразима. Вот это мужество! Браво!», «Я теперь одержима таким искусством!» — писали они.

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, которая специализируется на альтернативной моде, стала популярной в Instagram: на данный момент на нее подписаны полмиллиона человек.

В июле того же года бренд представил летнюю коллекцию купальников из разноцветного скотча на показе Miami Swim Week во Флориде. Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде разных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотной черной изоленты, на других — из полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков.