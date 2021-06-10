На Украине запретили трансляцию телеканала «Беларусь 24»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в стране телеканала «Беларусь 24». Об этом сообщает издание «НВ».

В совете пояснили, что телеканал изъяли из перечня разрешенных для ретрансляции программ, поскольку в его эфире были показаны аудиовизуальные произведения, запрещенные на территории Украины, и фильмы с участием актеров, внесенных Минкультом в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

«Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, — заявил член совета Максим Оноприенко. — Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения».

Ранее МИД Украины пригрозил Белоруссии немедленными санкциями в случае начала полетов в Крым. Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Отношения между двумя странами ухудшились еще в прошлом году.