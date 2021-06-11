Мир
 
Последние новости
Путин подписал закон об ограничениях для неопытных инвесторов
В Германии ответили на просьбу к Меркель асфальтировать дорогу в омской деревне
Советник Трампа увидел в наряде жены Байдена плагиат и был пристыжен
Дэвид Гетта решил продать элитную квартиру за биткоины
В Китае увидели угрозу мировой торговле и нового скачка цен
В Петербурге «вежливый грабитель» покончил с собой в СИЗО «Кресты»
Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год
Стал известен процент знающих о Дне России граждан
В «Одноклассниках» появились звуковые стикеры сборной России к старту Евро
Собянин заявил об ухудшении тяжести течения COVID-19 в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Число погибших от коронавируса с начала года превысило показатели всего 2020-го

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Число людей, погибших от коронавируса с начала 2021 года, превысило число смертей за весь 2020-й. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным за 10 июня, с начала 2021 года от COVID-19 скончались 1,884 миллиона человек. При этом за весь 2020 год от заболевания умерли 1,880 миллиона человек.

Издание отмечает, что пандемия ударила по бедным и развивающимся странам позже, чем по развитым, но еще до того, как в них появились вакцины. Если в начале года более 70 процентов заражений коронавирусом приходилось на Европу и Северную Америку, то в настоящее время порядка 80 процентов новых случаев фиксируют в Южной Америке, Азии и Африке.

Согласно данным исследовательского университета Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило почти 175 миллионов. Наибольшее число заболевших в США — 33 миллиона случаев. Второе место занимает Индия с 29 миллионами случаев, а следом — Бразилия с 17 миллионами случаев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Covid-19 Deaths This Year Have Already Eclipsed 2020’s Toll
Получившим прививку европейцам разрешат путешествовать
Десятки тысяч людей заболели «черной плесенью»
Американцы рекордно разбогатели за год пандемии