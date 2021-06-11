Число погибших от коронавируса с начала года превысило показатели всего 2020-го

Число людей, погибших от коронавируса с начала 2021 года, превысило число смертей за весь 2020-й. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным за 10 июня, с начала 2021 года от COVID-19 скончались 1,884 миллиона человек. При этом за весь 2020 год от заболевания умерли 1,880 миллиона человек.

Издание отмечает, что пандемия ударила по бедным и развивающимся странам позже, чем по развитым, но еще до того, как в них появились вакцины. Если в начале года более 70 процентов заражений коронавирусом приходилось на Европу и Северную Америку, то в настоящее время порядка 80 процентов новых случаев фиксируют в Южной Америке, Азии и Африке.

Согласно данным исследовательского университета Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило почти 175 миллионов. Наибольшее число заболевших в США — 33 миллиона случаев. Второе место занимает Индия с 29 миллионами случаев, а следом — Бразилия с 17 миллионами случаев.