ЦБ захотел «озеленить» российскую экономику

Центробанк захотел «озеленить» российскую экономику, составив предписания главам и топ-менеджерам крупных компаний, пишут «Ведомости».

В основе рекомендаций лежит популярный в последние годы в мире принцип ESG (окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление). Для того чтобы компании могли проверить соответствие пожеланиям ЦБ, регулятор составил список из семи критериев.

Среди них — компетентность в тематике ESG, определение собственных целей устойчивого развития и их интеграция в корпоративную стратегию, создание отдельного профильного комитета в составе совета директоров и регулярное раскрытие информации об устойчивом развитии.

Основная нагрузка в компаниях, которые решат следовать рекомендациям ЦБ, ляжет на советы директоров. Они должны будут регулярно анализировать динамику развития компании в области ESG, разработать систему ключевых показателей оценки бизнеса в этом направлении (KPI) и следить за их исполнениями.

Также придется подготовить и внедрить ряд внутренних документов, среди которых кодексы корпоративной этики и корпоративного управления, политика в области информационной безопасности и охраны труда, климатическая стратегия.