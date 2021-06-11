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Россиянин раскрыл детали спасения детей из горящего дома по водосточной трубе

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Кадр: страница« Кострома» во «ВКонтакте»

Житель Костромы Иван Потемин, спасавший детей из горящего дома, раскрыл детали спасения. Новые подробности публикует сайт РЕН ТВ.

Россиянин проживает в том же микрорайоне, где произошел пожар. По его словам, о происшествии он узнал от сестры и, когда прибежал во двор, увидел двоих мужчин, взобравшихся на третий этаж по водосточной трубе, чтобы вытащить запертых в квартире детей.

«Даже не задумался. Вижу, что требуется помощь. Станислав [был на самом верху], и так мы по цепочке всех троих сняли», —сказал Потемин.

По словам очевидцев, доставал детей из огня взобравшийся на вершину трубы 40-летний Станислав Смирнов, чуть ниже находился 35-летний Джамал Гассоян, внизу их страховал Иван Потемин.

Мужчина отметил, что старший ребенок, 10-летний мальчик, не паниковал и делал все правильно, сначала подавал с балкона младших брата и сестру, затем вылез сам.

Ранее сообщалось, что в Костроме трое мужчин, не дожидаясь приезда пожарных, залезли по ливневой трубе на третий этаж и по одному вытащили троих детей из полыхающей квартиры. Кадры со спасением появились в сети. По словам соседей, родители заперли детей, а сами ушли пить.

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