Россиянин раскрыл детали спасения детей из горящего дома по водосточной трубе

Житель Костромы Иван Потемин, спасавший детей из горящего дома, раскрыл детали спасения. Новые подробности публикует сайт РЕН ТВ.

Россиянин проживает в том же микрорайоне, где произошел пожар. По его словам, о происшествии он узнал от сестры и, когда прибежал во двор, увидел двоих мужчин, взобравшихся на третий этаж по водосточной трубе, чтобы вытащить запертых в квартире детей.

«Даже не задумался. Вижу, что требуется помощь. Станислав [был на самом верху], и так мы по цепочке всех троих сняли», —сказал Потемин.

По словам очевидцев, доставал детей из огня взобравшийся на вершину трубы 40-летний Станислав Смирнов, чуть ниже находился 35-летний Джамал Гассоян, внизу их страховал Иван Потемин.

Мужчина отметил, что старший ребенок, 10-летний мальчик, не паниковал и делал все правильно, сначала подавал с балкона младших брата и сестру, затем вылез сам.

Ранее сообщалось, что в Костроме трое мужчин, не дожидаясь приезда пожарных, залезли по ливневой трубе на третий этаж и по одному вытащили троих детей из полыхающей квартиры. Кадры со спасением появились в сети. По словам соседей, родители заперли детей, а сами ушли пить.