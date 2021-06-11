Мир
 
Последние новости
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным
В США назвали число умерших от СПИД за все время
Названы способы повысить доходы на пенсии
Байден подарил премьеру Британии велосипед
«Большая семерка» задумала пересадить мир на экомобили
Израиль первым в мире запретил продажу меха
В Турции нашли залежи золота на миллиарды долларов
Дочь Мадонны поделилась фото в бикини и подверглась критике в сети
В Дагестане силовики взяли штурмом убежище для сбежавших от насилия женщин
Новости партнеров
Прослушать новость

В Польше объяснили ненависть ко всему российскому

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta / REUTERS

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский объяснил причины ненависти ко всему российскому и советскому у части польских политиков. Об этом он написал в издании Myśl Polska.

По его утверждению, русофобия «проистекает из уверенности в том, что всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще — США — всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить». Эксперт предположил, что в случае сближения Вашингтона с Москвой польская русофобия внезапно исчезнет, «поскольку прежняя позиция перестанет быть выгодной».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Польша «лидирует в антироссийской гонке» по сносу памятников. Лавров также считает, что в стране «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».

В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Запрет, вступивший в силу осенью 2017 года, не коснулся кладбищ и мест захоронений. Кроме того, предусмотрено удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rusofobia może okazać się już nieopłacalna
Названо число снесенных памятников советским солдатам в Польше
Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье