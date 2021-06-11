В Польше объяснили ненависть ко всему российскому

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский объяснил причины ненависти ко всему российскому и советскому у части польских политиков. Об этом он написал в издании Myśl Polska.

По его утверждению, русофобия «проистекает из уверенности в том, что всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще — США — всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить». Эксперт предположил, что в случае сближения Вашингтона с Москвой польская русофобия внезапно исчезнет, «поскольку прежняя позиция перестанет быть выгодной».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Польша «лидирует в антироссийской гонке» по сносу памятников. Лавров также считает, что в стране «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».

В июле 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Запрет, вступивший в силу осенью 2017 года, не коснулся кладбищ и мест захоронений. Кроме того, предусмотрено удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей.