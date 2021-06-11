Россия
 
Последние новости
Стало известно о массовых нарушениях содержания женщин и детей в СИЗО
В Туве объявили траур в связи со смертью сестры Шойгу
Популярная телеведущая покинула утреннее шоу после 20 лет работы
Эксперт раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья
Москвичи начали снижать цены на квартиры
В мозге людей обнаружили смертельно опасные наночастицы
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Центральную часть Россию
Отдыхавшая в Сочи россиянка посчитала свои траты в сутки
Российский врач описал ощущения перед инфарктом
Новости партнеров
Прослушать новость

В России оценили причину ненависти Польши ко всему российскому

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова члена Национального совета по развитию при президенте Польши, профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского, который объяснил причины ненависти ко всему российскому и советскому у части польских политиков. В беседе с «Лентой.ру» сенатор выразил мнение, что Варшава не умеет выбирать себе союзников.

«Я согласен с его словам именно в данный момент, но откровенно говоря я даже бы сказал, что это не русофобия. Мы часто это слово используем и понимаем под этим боязнь русских. На самом деле боязни русских там нет, есть русоненавистничество. Они в Польше ненавидят Россию и русских», — сказал он.

По словам Цекова, Польша и ранее характеризовалась выраженной антироссийской русоненавистнической политикой. «Мне кажется ошибка Польши, это то, что она во все времена выбирает себе плохих союзников, а потом эти союзники бросают ее на произвол судьбы, и она проигрывает. Она не способна выбирать союзников», — добавил сенатор.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Варшава, занимая антироссийскую позицию, много теряет. «Они могли бы пересмотреть то, что пропагандировали, и отказаться от этого. Это пошло бы им на пользу. Польша, если была бы очень дружественной с Россией, очень эффективно бы развилась как государство, как славянское государство», — заключил Цеков.

Ранее Модзелевский заявил, что русофобия в Польше «проистекает из уверенности в том, что всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще — США — всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить». Эксперт предположил, что в случае сближения Вашингтона с Москвой польская русофобия внезапно исчезнет, «поскольку прежняя позиция перестанет быть выгодной».

Предыстория: В Польше объяснили ненависть ко всему российскому
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Польше объяснили ненависть ко всему российскому
Названо число снесенных памятников советским солдатам в Польше
Польский журналист объяснил слова Путина о после-свинье