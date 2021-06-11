В России оценили причину ненависти Польши ко всему российскому

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова члена Национального совета по развитию при президенте Польши, профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского, который объяснил причины ненависти ко всему российскому и советскому у части польских политиков. В беседе с «Лентой.ру» сенатор выразил мнение, что Варшава не умеет выбирать себе союзников.

«Я согласен с его словам именно в данный момент, но откровенно говоря я даже бы сказал, что это не русофобия. Мы часто это слово используем и понимаем под этим боязнь русских. На самом деле боязни русских там нет, есть русоненавистничество. Они в Польше ненавидят Россию и русских», — сказал он.

По словам Цекова, Польша и ранее характеризовалась выраженной антироссийской русоненавистнической политикой. «Мне кажется ошибка Польши, это то, что она во все времена выбирает себе плохих союзников, а потом эти союзники бросают ее на произвол судьбы, и она проигрывает. Она не способна выбирать союзников», — добавил сенатор.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Варшава, занимая антироссийскую позицию, много теряет. «Они могли бы пересмотреть то, что пропагандировали, и отказаться от этого. Это пошло бы им на пользу. Польша, если была бы очень дружественной с Россией, очень эффективно бы развилась как государство, как славянское государство», — заключил Цеков.

Ранее Модзелевский заявил, что русофобия в Польше «проистекает из уверенности в том, что всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще — США — всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить». Эксперт предположил, что в случае сближения Вашингтона с Москвой польская русофобия внезапно исчезнет, «поскольку прежняя позиция перестанет быть выгодной».