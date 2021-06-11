Появились предположения о длительности романа Ирины Шейк и Канье Уэста

В сети появились предположения о длительности романа российской супермодели Ирины Шейк и американского рэпера и предпринимателя Канье Уэста. Соответствующий материал публикует TMZ.

Близкие к знаменитостям источники сообщили изданию, что пара провела вместе несколько месяцев, начиная с марта. Одна из первых встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.

Отмечается, что через несколько дней после вести о смерти коллеги, Уэст в сотрудничестве с брендом Balenciaga выпустил черный лонгслив с изображением DMX в его память. Все вырученные средства были направлены семье покойного рэпера.

В материале подчеркивается, что том же месяце, еще до старта продаж, папарацци запечатлели Ирину Шейк в описанном лонгсливе. Это, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что Уэст передал модели вещь лично.

Впервые Канье Уэста и Ирину Шейк заподозрили в романе в мае. В популярном Instagram-аккаунте DeuxMoi, где регулярно рассказывают о жизни звезд шоу-бизнеса, разместили сообщение анонимного источника, по словам которого у музыканта и манекенщицы начались романтические отношения. Сами знаменитости пока не подтвердили эти сведения.