Ирина Шейк прошлась по улицам без штанов и была обругана в сети

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в длинной толстовке без штанов и привлекла внимание папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летнюю знаменитость запечатлели во время прогулки с двухлетней дочерью Леей. На размещенных в сети фото модель запечатлена в длинном черном лонгсливе, выпущенном исполнителем Канье Уэстом в сотрудничестве с брендом Balenciaga в память о рэпере DMX, а также высоких кожаных ботфортах такого же цвета. Образ Шейк дополнили небольшая белая сумка, несколько подвесок, солнцезащитные очки и медицинская маска.

Ирина Шейк с дочерью Фото: T.JACKSON / BACKGRID / Legion-media.ru

Читатели издания обругали внешний вид звезды. «Отвратительный образ с головы до пят», «Ненавижу унижать девушек в высоких сапогах, но это не сапоги. Это всего лишь пара кожаных штанов, у которых отсутствуют карманы», «Ужасный наряд», «Этот лонгслив омерзителен. Никакой нравственности», — критиковали они.

Ранее в апреле Ирина Шейк https://lenta.ru/news/2021/04/27/jpgaultirina/ дизайнера Жана-Поля Готье собственными откровенными фото с его показов. Так, на первом изображении модель запечатлена вместе с Готье в бюстгальтере и черном платье-пиджаке длины мини, которое оформлено глубоким декольте.