Ирина Шейк поздравила дизайнера собственными откровенными фото с его показов

Российская супермодель Ирина Шейк поздравила французского модельера Жана-Поля Готье с днем рождения собственными откровенными кадрами с его показов. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

35-летняя манекенщица опубликовала серию снимков, на которых попозировала в нарядах дизайнера. На первом изображении знаменитость запечатлена вместе с Готье в бюстгальтере и черном платье-пиджаке длины мини, которое оформлено глубоким декольте.

Помимо этого, Шейк разместила фотографию с показа модельера. Папарацци засняли ее в белом коротком платье с корсетным верхом, чулках с кружевом и туфлях на высоких каблуках. На последних снимках модель сфотографировали в платье с высоким разрезом, который оголял ее ногу.

Ранее в апреле Ирина Шейк снялась в нижнем белье Victoria's Secret и восхитила фанатов. Модель поделилась видео, на кадрах которого она позирует в комплекте нижнего белья красного цвета, бретели которого украшены стразами. Ее волосы собраны в высокий хвост.