Ирина Шейк снялась в нижнем белье Victoria's Secret и восхитила фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

35-летняя манекенщица поделилась видео. На нем она позирует в комплекте нижнего белья Victoria's Secret красного цвета, бретели которого украшены стразами. На размещенных кадрах знаменитость откидывает назад волосы, собранные в хвост, чтобы показать бюстгальтер.

«У нее есть свой секрет», — подписала Шейк пост, который набрал больше 2,5 миллионов просмотров. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Вау, ты просто огонь», «Божественная», «Ира, мы были не готовы к такой красоте», «Вау», «Ты просто идеальная», «Нижнее белье выглядит на тебе потрясающе», — писали пользователи.

Ранее в апреле Ирина Шейк поделилась фото, на котором она запечатлена в облегающем наряде, и удивила подписчиков. Ее сфотографировали рядом с зеркалом в прозрачном комбинезоне с длинными рукавами в виде перчаток и вырезом на спине французского модного дома Mugler.