Ирина Шейк показала архивное фото из молодости в бикини

Российская супермодель Ирина Шейк показала архивную фотографию, на которой она запечатлена в молодости. Кадр появился на ее странице в Instagram.

Согласно подписи под публикацией, снимок был сделан в 2006 году, когда знаменитости было 20 лет. На размещенном в сети кадре Шейк позирует в помещении в бежевом комплекте бикини. При этом ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице отсутствует макияж. Пост набрал почти 450 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Русская красавица наша», «Вот, что я называю природной красотой», «Настоящая, не как все эти силиконовые», «Идеальная», «Ирина, ты одна из моих самых любимых моделей, примерно в это время я и узнала о тебе», — хвалили они.

В апреле 2020 года Шейк также поделилась архивной фотографией. На снимке она позировала вместе с сестрой под полосатым пляжным зонтом. Старшая сестра модели Татьяна одета в бежевое платье, а на самой Шейк — светлый укороченный топ на молнии и голубые джинсы. В описании Шейк поздравила Татьяну с днем рождения.