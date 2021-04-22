Ирина Шейк снялась в бюстгальтере для рекламы и взволновала фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для рекламы новой коллекции люксового бренда Burberry и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 35-летняя манекенщица запечатлена в полный рост возле стены в одежде черного цвета. На ней — бюстгальтер, меховая дубленка с кожаными вставками и шорты-бермуды. Свой образ Шейк дополнила бежевыми ботинками на каблуках и золотистыми серьгами. Публикация набрала больше 220 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты просто фантастическая», «Вау, очень красивая», «Потрясающая», «Самая красивая женщина в мире», «Слишком горячо», — восхищались они.

Ранее в апреле Ирина Шейк снялась в нижнем белье Victoria's Secret и восхитила фанатов. Модель поделилась видео, на кадрах которого она позирует в комплекте нижнего белья Victoria's Secret красного цвета, бретели которого украшены стразами. Волосы Шейк собраны в высокий хвост.