Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом

Житель американcкого города Котс, штат Северная Каролина, три недели ходил везде с миллионом долларов в кошельке (72,2 миллиона рублей) и не знал об этом. Историю американца сообщает информационное агентство UPI.

Фреддерик Расселл Кэрролл (Фреддерик Расселл Кэрролл) купил лотерейный билет на автозаправочной станции.

«Как и все остальные, я надеялся что-нибудь выиграть. Мы с сыном решили испытать удачу и купить билет», — рассказал он. После покупки мужчина положил билет в кошелек и забыл о нем.

Через три недели после розыгрыша Кэрролл, наконец, проверил билет и узнал, что ему необходимо посетить штаб-квартиру лотереи. Он не знал, что выиграл миллион долларов (72,2 миллиона рублей) до тех пор, пока не приехал за выигрышем.

«Я везде ходил с миллионом долларов в кошельке и даже не знал об этом!» — удивился Кэрролл.

Мужчина планирует потратить выигрыш на оплату счетов и расходов на лечение жены. Оставшуюся часть денег он разделит с семьей.

Ранее сообщалось, что житель американского города Меканиксвилл, штат Вирджиния, два месяца хранил в бардачке автомобиля ключ к богатству и не знал о нем. Он был шокирован, когда проверил номера и понял, что сорвал джекпот.