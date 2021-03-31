Ключ к богатству два месяца лежал в бардачке автомобиля мужчины

Житель американского города Меканиксвилл, штат Вирджиния, два месяца хранил в бардачке автомобиля ключ к богатству и не знал о нем. Об этом сообщает информагентство UPI.

Фелтон Лампкин (Felton Lumpkin) рассказал, что на два месяца забыл в своем автомобиле лотерейный билет, который принес ему крупный выигрыш.

Мужчина случайно нашел его, когда просматривал содержимое бардачка. Он был шокирован, когда проверил номера и понял, что сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

«Я закричал своей жене, чтобы она подошла посмотреть. Я до сих пор не осознал, насколько мне повезло!» — рассказал Лампкин. Пока американец не решил, как распорядиться деньгами.

Ранее сообщалось, что житель американского округа Осейдж, штат Канзас, выиграл в лотерею миллион долларов (76 миллионов рублей) и два месяца не знал о своем богатстве. Победитель, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что приобрел лотерейный билет и забыл его в своем автомобиле.