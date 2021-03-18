Мужчина два месяца хранил ключ к богатству в машине и не знал об этом

Житель американского округа Осейдж, штат Канзас, выиграл в лотерею миллион долларов (73,6 миллиона рублей) и два месяца не знал о своем богатстве. Об этом сообщает информагентство UPI.

Победитель, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что приобрел лотерейный билет и забыл его в своем автомобиле. Его ключ к богатству пролежал там больше двух месяцев.

«Я проверял свой билет во время каждого предварительного розыгрыша, но забыл проверить к финальному розыгрышу. И только сегодня я увидел его в своей машине и подумал, что надо проверить результат», — сказал он.

Оказалось, что билет принес игроку миллион долларов (73,6 миллиона рублей). «Они предложили мне присесть, прежде чем сообщить, что я выиграл миллион! Мы были в шоке и начали плакать от радости», — рассказал он.

Победитель собирается инвестировать большую часть денег. Еще часть он потратит на отпуск. Он подчеркнул, что произошедшее похоже на сказку о Золушке.

Ранее сообщалось, что жительница города Дарвин на австралийской Северной территории более месяца носила с собой выигрышный лотерейный билет и не знала о том, что обладает ключом к богатству. Она не проверила билет в нужный срок и узнала о выигрыше только месяц спустя.