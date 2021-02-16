Женщина месяц носила с собой ключ к богатству и не знала об этом

Жительница города Дарвин на австралийской Северной территории более месяца носила с собой выигрышный лотерейный билет и не знала о том, что обладает ключом к богатству. Об этом сообщает издание UPI.

Победительница рассказала, что купила лотерейный билет в аптеке к розыгрышу 9 января. Она не проверила билет в нужный срок и узнала о выигрыше только месяц спустя.

«Я покупала билет на розыгрыш в эти выходные, а заодно проверила этот билет», — пояснила австралийка.

В результате она выиграла миллион австралийских долларов (57 миллионов рублей). На полученные деньги женщина собирается выплатить ссуду за жилье и приобрести несколько бриллиантов.

Ранее сообщалось, что житель столицы Австралии Канберры три месяца хранил в шкафу выигрышный лотерейный билет. Австралиец отметил, что с нетерпением ждет того момента, когда обретет финансовую свободу, но, несмотря на это, собирается продолжать работать.