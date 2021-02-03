Мужчина три месяца хранил ключ к богатству в шкафу и не знал об этом

Житель столицы Австралии Канберры три месяца хранил в шкафу выигрышный лотерейный билет и не знал, что обладает ключом к богатству. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Розыгрыш, в результате которого он стал победителем, прошел еще 24 октября 2020 года. Купленный им лотерейный билет оказался выигрышным, приз составил 1,6 миллиона австралийских долларов (92,7 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что по обыкновению проверяет лотерейные билеты раз в три месяца. Когда он наконец достал хранившийся в шкафу все это время билет, он был шокирован.

Австралиец отметил, что с нетерпением ждет того момента, когда обретет финансовую свободу, но, несмотря на это, собирается продолжить работать.

«Я позабочусь о своей семье и выплачу ссуду за жилье», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода австралийского Сити-Лейк-Маккуори Эджворт, штат Новый Южный Уэльс, обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Купленный ею билет сорвал джекпот, но женщина проверила его только спустя шесть месяцев.