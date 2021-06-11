Суд вынес приговор соратникам полковника Квачкова

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор двум соратникам отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Юрий Екишев и Павел Антонов получили сроки в колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Екишеву вменили статью 205.5 («Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») УК РФ. Он получил 15 лет колонии строгого режима. Антонов получил 10 лет по той же статье.

Осужденные являлись активистами праворадикального движения «Народное ополчение России» (запрещена в России), лидером которого был полковник Квачков. В апреле 2019 года они были задержаны.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.