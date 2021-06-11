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НАСА посчитало уникальным сотрудничество России и США в космосе

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Фото: Joe Skipper / Reuters

Директор НАСА Билл Нельсон посчитал уникальным сотрудничество России и США в космосе и заявил, что оно не должно прекращаться. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

По словам Нельсона, российские работники космической отрасли хотят продолжать сотрудничать с американскими коллегами. Он заверил, что поговорил на эту тему с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. «Я сказал: "Это уникальные отношения, в которых мы можем жить в мире, сотрудничая друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле". Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекращалось», — поделился он.

Ранее Дмитрий Рогозин пригласил Билла Нельсона в Россию и захотел увидеть его «в своей семье». Руководитель «Роскосмоса» выразил надежду, что укрепление отношений с американским коллегой позволит восстановить диалог с США.

Сам Нельсон до этого назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции и выразил надежду на продолжение российско-американского сотрудничества в космической сфере.

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