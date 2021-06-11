Мужчина показал свадебное платье сбежавшей невесты на себе и прославился

Мужчина захотел продать в интернете подвенечный наряд своей сбежавшей невесты и сфотографировал себя в нем. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Пользователь соцсети Морган (Morgan) разместил на своей странице видео, в котором рассказал о своей неудачной попытке продать свадебное платье бывшей возлюбленной. Одна из потенциальных покупательниц написала, что ей понравилась вещь, и попросила показать, как она сидит на человеке. «Пока я слабо представляю, как оно будет на мне смотреться», — пояснила она.

Продавец ответил, что готов сам примерить наряд, но предупредил, что он «парень с мускулами и множеством татуировок». Девушка не стала возражать против предложения мужчины. Тогда герой материала отправил ей серию снимков, на которых попозировал в белом кружевном платье с полупрозрачными рукавами, открытыми плечами и разрезом на бедре. При этом в отражении зеркала видно, что ему не удалось застегнуть молнию на спине.

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В конце ролика Морган сказал, что девушка отказалась от покупки. Публикация, которая набрала 337 тысяч просмотров и больше 75 тысяч лайков, прославила его в соцсетях. Юзеров рассмешила его история, и они принялись шутить в комментариях. «Это лучшее, что я видела», «Теперь ты его оставишь себе, да? Оно сидит на тебе отлично!», «И как девушка не купила платье после такого?», «Гениально», «Мне нравится, я бы его приобрела!» — писали они.

В ноябре 2020 года жительница США заказала в интернете неудачное подвенечное платье, попыталась его продать и стала объектом насмешек у пользователей соцсетей. Девушка купила наряд с пышной юбкой, вырезом на спине и кружевным верхом за 200 долларов (15 240 рублей), но в итоге была разочарована его фасоном и посадкой.