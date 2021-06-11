Глава ЛНР связал убийство пятерых военнослужащих со встречей Путина и Байдена

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник связал убийство пятерых военнослужащих Народной милиции ЛНР с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Пасечник заявил, что в то время как руководство ЛНР нацелено на мирное урегулирование конфликта и полностью соблюдает перемирие, Киев «предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки».

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После нескольких дней тишины ночью 11 июня «в результате вылазки украинских диверсантов выстрелами в голову были вероломно убиты пятеро военнослужащих Народной милиции», отметил глава ЛНР.

«Не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России и США», — уверен Пасечник.

По его словам, диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне.

«Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», — предупредил глава ЛНР.

Он добавил, что прервал визит в Крым и возвращается в Луганск.