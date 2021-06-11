ЛНР заявила об убийстве пяти военнослужащих украинскими диверсантами

Украинские диверсанты, проникнув на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, убили пятерых ее военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

«На наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что бойцы Народной милиции были в упор застрелены в голову.

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«В Народной милиции ЛНР служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры и представители других сугубо мирных профессий. Никто из погибших до начала гражданской войны на Донбассе не являлся кадровым военным», — подчеркнул Филипоненко и добавил, что «в результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей».

В свою очередь штаб операции объединенных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что противник 11 июня пять раз нарушил режим прекращения огня, открыв огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, приехав на передовую, заявил о снижении числа обстрелов в Донбассе.