Президент Украины Владимир Зеленский заявил о снижении числа обстрелов в Донбассе. Об этом в среду, 9 июня, сообщается на сайте офиса главы государства.

«Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов — оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери», — сказал Зеленский, который приехал на передовую.

Он призвал чиновников и депутатов чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать военных и брать с них пример. «Посещение наших защитников — это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее он заявил, что из-за малой эффективности переговоров в «нормандском формате» Украине может угрожать «российский блицкриг», если конфликт в Донбассе разгорится с новой силой.