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В России вырастет МРОТ

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В 2022 году в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4 процента — до 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минтруда.

«По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей», — уточнили в ведомстве. МРОТ составляет 42 процента от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная зарплата — это размер заработной платы, больше или меньше которой получает половина работающих граждан страны.

По подсчетам Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год оценена в 32 422 рубля. Показатель впервые рассчитали по новой методике: на основе данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.

Что касается прожиточного минимума, то, указали в Минтруде, он составит 11 950 рублей. «Для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей», — добавили в министерстве.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки и государственной социальной помощи.

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