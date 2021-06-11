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Путин заявил о важности сентябрьских выборов

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Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о важности сентябрьских выборов в стране и призвал организовать их должным образом. Об этом сообщает ТАСС.

«Чрезвычайно важное событие в политической жизни страны», — подчеркнул глава государства и отметил, что еще предстоит обсудить «большой комплекс вопросов».

Президент пояснил, что необходимо помочь россиянам, избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, запрещающий лицам, причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах любого уровня. Так, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации, сотрудники таких организаций — в течение трех лет. Причастными считаются и те лица, которые поддерживали эти организации или отдельные их мероприятия в интернете.

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