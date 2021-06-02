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Совфед одобрил запрет причастным к экстремизму участвовать в выборах

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий участвовать в выборах всех уровней лицам, которые были причастны к экстремистским или террористическим организациям. О решении верхней палаты парламента сообщает ТАСС.

При голосовании на заседании 146 сенаторов поддержали закон, один проголосовал против документа, один воздержался.

Руководители и учредители подобных организаций не смогут принимать участие в выборах пять лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете организации. Члены организаций и другие лица, причастные к работе, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет.

Отмечается, что законопроект не будет распространяться на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.

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