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Путин запретил причастным к экстремизму участвовать в выборах

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах любого уровня. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 4 июня.

Так, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации, сотрудники таких организаций — в течение трех лет. Причастными считаются и те лица, которые поддерживали эти организации или отдельные их мероприятия в интернете.

Совет Федерации одобрил соответствующий закон 2 июня.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев отметил важность данного закона для противостояния гибридной войне, которая развязана против РФ. По его словам, экстремистские организации могут использоваться для внедрения в органы власти «агентов влияния».

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