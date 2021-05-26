Адвокат поддержал запрет причастным к экстремизму участвовать в выборах

Адвокат Дмитрий Аграновский прокомментировал принятый Госдумой законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что полностью поддерживает законопроект. По его мнению, «деструктивные силы, не признающие общественный консенсус даже по базовым вопросам, например, по таким, как территориальная целостность России или роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, открыто апеллирующие к иностранным государствам, призывающие их оказывать давление на внутреннюю политику России, вообще не должны допускаться к участию в политической жизни в стране». При этом сам выборный процесс и участие в органах власти эти силы используют для дискредитации выборов и дестабилизации обстановки.

Аграновский также считает необходимым распространение закона на тех, кто занимал руководящие посты в признанных экстремистскими организациях за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской (террористической) организации. По его утверждению, участие в подобной организации повышает общественную опасность лица, а «скорее, можно говорить о длящемся преступлении, чем о придании закону обратной силы».

Депутат Василий Пискарев, выступая на пленарном заседании, отметил, что «против России развязана информационная, или гибридная война, и давление извне на страну возрастает. Это делается для того, чтобы ослабить Россию и через сеть всевозможных организаций, в том числе экстремистских и террористических, внедрить в органы власти своих агентов влияния, чтобы в дальнейшем разрушить государство».

26 мая Государственная Дума приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. 18 мая законопроект был принят в первом чтении. Во втором были внесены поправки, среди которых есть ужесточение: запрет будет распространяться на выборы любых уровней, а не только на думские, как предполагалось ранее.

Законопроект предполагает лишение права избираться причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. При этом причастными считаются и те лица, которые поддерживали эти организации или отдельные их мероприятия в интернете.

Руководители и учредители подобных организаций не смогут принимать участие в выборах пять лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете организации. Члены и другие лица, причастные к работе, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет.