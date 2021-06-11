Украина назвала захватом заложников ограничения на выезд детей из ДНР

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал захватом заложников ограничения на выезд детей из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на территории, подконтрольные Киеву. Об этом сообщает портал «Гордон».

«Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Детей с родителями просто разворачивают», — заявил Резников, который также занимает пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он уверен, что это ответ России на расширение украинской программы реинтеграции молодежи из ДНР и ЛНР. «Все больше людей понимает, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать переход», — отметил Резников.

Вице-премьер заверил, что Украина сообщит о сложившейся ситуации США, Франции, Германии и ОБСЕ.

Ранее депутат народного совета ДНР Анастасия Селиванова сообщила, что если прежде дети в возрасте 14-16 лет могли выехать из республики в сопровождении одного из родителей, показав свидетельство о рождении, то теперь пересечь границу они смогут только при предъявлении паспорта ДНР, России либо Украины. Она заверила, что в ближайшее время ситуацию должны исправить.