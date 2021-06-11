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В российской больнице к взбунтовавшимся пациентам вызвали Росгвардию

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В больнице №1 города Донецка Ростовской области местные жители, которых не пускали на прием, столпились у дверей медучреждения. В ответ руководство вызвало сотрудников Росгвардии, сообщает местная газета «Новость».

По данным издания, инцидент произошел в среду, 9 июня. «Как вы считаете, это нормально? Людей не пускают на сдачу анализов, не пускают даже тех, кто по записи пришел на прием к врачу! Приехала милиция, нас будут бить палками?» — приводит газета слова взбунтовавшихся горожан.

Главный врач городской поликлиники сообщила, что мера была вынужденной, поскольку пациенты не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, не реагировали на многочисленные просьбы выполнять эти требования, а также угрожали медработникам физической расправой, используя ненормативную лексику.

Ранее стало известно, что городе Урюпинске Волгоградской области 72-летний пенсионер покончил с собой возле здания поликлиники. Обстоятельства случившегося устанавливаются, точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

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