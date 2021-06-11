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Россиянка стала фигуранткой уголовного дела за поцелуй с несовершеннолетней

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Сысерти Свердловской области 20-летняя девушка поцеловала 16-летнюю знакомую и стала фигурантом уголовного дела по статье 135 УК России («Развратные действия»). Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Как сообщил собеседник издания, 31 марта девушка поцеловала подростка в губы, обнимая за талию, — ее действия расценили как развратные.

На следующий день мать девочки написала заявление в полицию. Наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

По информации газеты, несовершеннолетняя учится в Свердловском кадетском корпусе имени капитана первого ранга Банных.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Новосибирской области подвергся травле со стороны одноклассников из-за 32-летней учительницы, которая показала ему стриптиз. Школьника обвинили в том, что он сначала соблазнил педагога, а затем сам же подставил. Учительнице пришлось уволиться из школы и уехать из села, против нее завели уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

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