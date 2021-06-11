Санитарка обокрала умершую от COVID-19 пенсионерку и купила чипсы

Сотрудница больницы из английского города Бирмингем украла банковскую карту у умершей пенсионерки, купила чипсы и отравилась под суд. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 24 января 2021 года. 23-летняя Айеша Башарат (Ayesha Basharat) нашла карточку умершей от COVID-19 83-летней женщины в палате. Уже через 17 минут после смерти пациентки санитарка купила чипсы и другие снеки на общую сумму в 1 фунт стерлингов (101 рубль) в вендинговом автомате больницы. В этот момент воровка попала на камеры видеонаблюдения

Позже санитарка сделала еще одну покупку на 1 фунт стерлингов, а потом пыталась воспользоваться картой снова, однако ее уже заблокировали. Полиция арестовала Башарат прямо на рабочем месте.

Воровка утверждала, что просто перепутала карту пациентки, которую нашла на полу в палате, со своей. Однако следствие установило, что карты отличаются по цвету, и перепутать их невозможно. «Это было отвратительное злоупотребление доверием пациентки и ее родственников», — заявил следователь Эндрю Сноудон (Andrew Snowdon), занимавшийся делом о краже.

В среду, 9 июня, Башарат признала себя виновной. Суд приговорил ее к пяти месяцам заключения условно.

Ранее сообщалось, что английский доктор Хейдар Аль-Нагейм (Haydar Al Nageim) в течение двух лет присваивал себе зарплату, которая приходила ему по ошибке. Всего за это время он незаконно получил 41 тысячу фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).