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Врач присвоил четыре миллиона рублей и назвал это «подарком»

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Фото: Globallookpress.com

Английский доктор Хейдар Аль-Нагейм (Haydar Al Nageim) в течение двух лет присваивал себе зарплату, которая приходила ему по ошибке. Об этом сообщает The Mirror.

Врач был уволен из больницы Честера в декабре 2012 года, однако позже выяснилось, что бывший сотрудник учреждения продолжает получать зарплату из трастового фонда больницы. Деньги приходили на счет Аль-Нагейма до апреля 2015 года. Всего за это время он незаконно получил 41 тысячу фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

Когда началось расследование, Аль-Нагейм сначала назвал деньги подарком от сотрудников отдела кадров с бывшего места работы, а позже изменил показания и сказал, что посчитал выплаты займом, который нужно будет вернуть.

Судья постановил, что Аль-Нагейм не мог не знать, что получает деньги незаконно. Представитель трастового фонда заявил, что платежи были сделаны по ошибке и в настоящий момент отозваны.

В конце 2020 года врач был лишен лицензии в связи с расследованием против него, однако подал апелляцию, которую суд отклонил. Теперь Аль-Нагейм не имеет права вести медицинскую практику на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что суд Валенсии признал сотрудника архива провинции Карлеса Ресио (Carles Recio) виновным «в явном намерении пропускать работу и не выполнять свои служебные обязанности». В течение десяти лет мужчина отмечался на охранном пункте в 07:30, а затем уходил по своим делам.

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