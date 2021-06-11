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В Туве объявили траур в связи со смертью сестры Шойгу

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Траур в связи со смертью депутата Госдумы от «Единой России» Ларисы Шойгу, сестры министра обороны Сергея Шойгу, объявлен на ее родине в Туве. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Указом врио главы Тувы Владислава Ховалыга в день траура постановляется приспустить государственные флаги и рекомендовать учреждениям культуры и телекомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ховалыг также выразил соболезнования родным и близким Шойгу.

О смерти Ларисы Шойгу стало известно 10 июня. Как сообщила заместитель главы фракции «Единой России», член комитета по контролю и регламенту в Госдуме Лариса Кармазина, она умерла в результате инсульта, ставшего осложнением коронавируса.

Шойгу стала депутатом Госдумы в декабре 2007 года. Ей было 68 лет.

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