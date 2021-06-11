На Украине отреагировали на сообщение об убийстве пяти военных ЛНР

Украинская оперативно-тактическая группировка «Север» на своей странице в Facebook отреагировала на сообщение об убийстве пятерых военнослужащих самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

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В заявлении говорится, что, по данным разведки, наемники распивали спиртное и обсуждали «затруднительную экономическую ситуацию» в ЛНР. Затем они устроили драку, которая переросла в стрельбу. Один из бойцов «нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство».

11 июня пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщила, что украинские диверсанты, проникнув на территорию самопровозглашенной республики, хладнокровно убили пятерых ее военнослужащих выстрелами в голову.

Глава ЛНР Леонид Пасечник связал произошедшее с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. «Не считаясь с жизнями людей и в нарушение действующих мер о соблюдении перемирия, президент Украины намерен обратить на себя внимание международного сообщества в преддверии встречи президентов России и США», — уверен Пасечник.