Дайвер побывал в пасти кита и выжил

Дайвера из США проглотил горбатый кит — но он выжил. О своих приключениях он рассказал газете Cape Cod Times.

Мужчина ловил лобстеров на дне Атлантического океана недалеко от берега утром 11 июня. Но внезапно его окружила кромешная темнота.

«Внезапно я почувствовал этот сильный толчок, и затем вокруг наступила полная темнота. Я чувствовал, что двигаюсь, и как кит проталкивает меня с помощью мышц во рту», — рассказал Паккард после выписки из больницы.

Поначалу Пакард подумал, что на него напала акула, но не найдя зубов у неизвестного существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита.

«Я был полностью внутри. Было совершенно темно. Я подумал: ни шанса, что я отсюда выберусь. Все, я мертвец», — поделился мужчина.

Затем аквалангист начал активно двигаться. Кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Внутри кита, по оценке мужчины, он пробыл около полминуты.

Напарник Пакарда заметил его на поверхности воды, затащил его в лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.