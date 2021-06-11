Аллигатор стащил труп у полицейских и помешал расследованию убийства

В бразильcком городе Рио-де-Жанейро аллигатор стащил тело мертвого мужчины и помешал расследованию убийства. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Полицейские и пожарные прибыли к реке после обращения людей, заметивших в воде труп. Они осмотрели указанное место, но ничего не нашли. Позднее выяснилось, что незадолго до их прибытия возле тела кружил аллигатор. Один из очевидцев снял рептилию на видео.

Спустя сутки пожарные вернулись на место происшествия и продолжили поиски. На этот раз им удалось найти тело, после чего его направили для вскрытия. Утверждается, что на нем отсутствуют повреждения, которые мог бы причинить аллигатор.

Ранее сообщалось, что аллигатор напал на собиравшего акульи зубы жителя американского города Тампа, штат Флорида. Рептилия укусила мужчину за голову и руку.