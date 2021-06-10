Разъяренный аллигатор покусал гуляющую с собакой женщину

Аллигатор укусил за ногу гуляющую с собакой жительницу американского города Палм-Харбор, штат Флорида. Об этом сообщает сайт телеканала News Channel 8.

Вечером во вторник, 8 июня, 43-летняя женщина выгуливала собаку на поводке рядом с небольшим озером. Неожиданно на американку напал разъяренный аллигатор и укусил ее за ногу.

Пострадавшую госпитализировали в близлежащую больницу с травмами на правой голени. Насколько серьезно женщина пострадала, не уточняется. Пострадала ли ее собака, также не сообщается. На место происшествия был направлен ловец аллигаторов. Он поймал двухметровую рептилию.

«Когда я пришел сюда, аллигатор направлялся прямо к полицейским. Очевидно, кто-то прикормил его. Поэтому он и укусил женщину сегодня», — сказал очевидец Грегг Бротман (Gregg Brotman).

Другой местный житель рассказал, что перед этим дети дразнили рептилию и тыкали в нее палочками. Вероятно, аллигатор разозлился и попытался защитить гнездо.

В Комиссии по рыбным и природным ресурсам штата уточнили, что в мае и июне у аллигаторов брачный сезон. В это время они становятся более активными и агрессивными.

Ранее сообщалось, что аллигатор напал на собиравшего акульи зубы жителя американского города Тампа, штат Флорида. Рептилия укусила мужчину в голову и руку.